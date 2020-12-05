«Севилья» — «Реал»: прямая трансляция матча, где смотреть, какой канал покажет

5 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты не видят фаворита: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» 5 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.16. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.65.



Пенальти идёт за 2.35, удаление — за 4.50, победа «Реала» в один мяч — за 4.50.

«Севилья» — «Реал». Прогноз: Зидан заткнёт разговоры об отставке, Куртуа не подведёт Мадридцы на грани вылета из Лиги чемпионов, но у «Севильи» травмированы два основных вратаря.