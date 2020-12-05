«Ман Сити» – «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч 11-го тура чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Фулхэм».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 1.99.

«Манчестер Сити» принимает «Фулхэм». В последних матчах этих команд был сухой разгром.



Синие в приличных кондициях, но недавно проиграли «Тоттенхэму» (0:2), что отбросило их слишком далеко. После победы над «Бернли» (5:0) удалось расположиться только на 11-й позиции. В Лиге чемпионов не получилось сломить сопротивление португальского «Порту» (0:0), однако и так все хорошо.



На мой взгляд, амбиции у коллектива слишком большие и вряд ли он свернет со своего пути. Хозяева обладают потрясающим подбором футболистов, так что на своем поле выложатся на максимум. В последних играх они немного экономили силы, пора уже начинать стабильно выигрывать.



«Дачники» выиграли всего два матча из девяти предыдущих. Тем не менее в прошлом туре они сотворили сенсацию и одолели набравший ход «Лестер» (2:1), причем моменты создавали на протяжении всей встречи. Таким образом не удалось подняться выше 17-й промежуточной строчки.



По моему мнению, гости не смогут ничего продемонстрировать сегодня — все силы остались в Лестере, поэтому сегодня черно-белые не пополнят копилку. Более того, даже отличиться будет крайне сложно.



Мой прогноз — азиатская фора (-2,5) на «Манчестер Сити».