«Зенит» — «Урал»: прогноз Павла Городницкого на матч 17-го тура РПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Урал».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.67.

«После выезда в Бельгию вообще не понимаю, чего ждать от «Зенита».



Выписал пять факторов, но ставьте строго на ваше усмотрение. Вот эти факторы. «Зенит» 16 раз подряд забивает дома. В 11 подряд домашних матчах «Зенита» в РПЛ пробивался тотал матча больше 2.5 мяча. «Зенит» не забил два матча подряд — тульскому «Арсеналу» и «Брюгге». Надо отвести душеньку на «Урале». Еще Дзюба готовился специально для «Урала», а значит, надо выходить и разрывать.



Последнее, во всех домашних матчах «Зенита» с «Уралом», даже когда последний назывался «Уралмашем», выигрывал «Зенит». Даже появилась теория у болельщиков «Спартака», что «Урал» не слишком сопротивляется «Зениту».



Логично было бы поставить на победу «Зенита», но я легко себе могу представить себе какие-то 2:2 или даже сенсационную победу «Зенита». Поэтому скромно берем тотал больше 2.5 мяча и не жадничаем».