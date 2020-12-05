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«Зенит» — «Урал»: прогноз Павла Городницкого на матч 17-го тура РПЛ

«Зенит» — «Урал»: прогноз Павла Городницкого на матч 17-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Урал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.67.

«После выезда в Бельгию вообще не понимаю, чего ждать от «Зенита».

Выписал пять факторов, но ставьте строго на ваше усмотрение. Вот эти факторы. «Зенит» 16 раз подряд забивает дома. В 11 подряд домашних матчах «Зенита» в РПЛ пробивался тотал матча больше 2.5 мяча. «Зенит» не забил два матча подряд — тульскому «Арсеналу» и «Брюгге». Надо отвести душеньку на «Урале». Еще Дзюба готовился специально для «Урала», а значит, надо выходить и разрывать.

Последнее, во всех домашних матчах «Зенита» с «Уралом», даже когда последний назывался «Уралмашем», выигрывал «Зенит». Даже появилась теория у болельщиков «Спартака», что «Урал» не слишком сопротивляется «Зениту».

Логично было бы поставить на победу «Зенита», но я легко себе могу представить себе какие-то 2:2 или даже сенсационную победу «Зенита». Поэтому скромно берем тотал больше 2.5 мяча и не жадничаем».

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