«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Алавеса» с форой (+1) за 1.50.
«Алавес» принимает лидера испанского чемпионата — «Реал Сосьедад». «Алавес» на 13-м месте в турнирной таблице. А «Сосьедад» после сумасшедшей победной серии в последнем туре, можно сказать, немножечко оступился, сыграв вничью с «Вильярреалом» (1:1). Но это был матч примерно равных соперников. «Сосьедад» мощнее, чем «Алавес». Но я думал, что «Алавес» легко сольется в Мадриде в матче с «Реалом». А «Алавес» забил два мяча, а мог забить гораздо больше. И в Мадриде выиграл. Вообще, в последних пяти матчах у «Алавеса» три ничьи и две победы.
«Реал Сосьедад» играет на два фронта. Очень много сил он оставляет в Лиге Европы. Дважды пришлось отыгрываться с «Риекой» в домашней встрече в четверг. Тяжелый был матч для команды Альгуасиля. «Алавес» может этим воспользоваться. Это команда бегущая, там впереди постоянно создает угрозу Лукас Перес. Думаю, в этом матче «Сосьедаду» придется очень непросто.
Сыграл бы «Алавес» с форой (+1,5) мяча, но коэффициент небольшой. С форой (+1) можно взять за 1.5 и отправить куда-нибудь в экспресс. Это основной прогноз. А «Алавес» не проиграет» за 1.99 — это как бонус. «Алавес» играет в недельном цикле, а «Сосьедад» много сил тратит и на чемпионат, и на Лигу Европы. Плюс «Сосьедад» высоко забрался, там тяжело удержаться. Неплохие шансы у «Алавеса» дома не проиграть. «Кадис» держался-держался с «Сосьедадом», но уступил — 0:1. Может быть, «Алавес» дотерпит".
- 6 декабря 2020
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