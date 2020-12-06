«Лилль» — «Монако»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако».

Ставка: «Монако» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

Подопечные Нико Ковача набрали изумительный ход: четыре победы подряд с общим счётом 12:3, хотя календарь нельзя назвать лёгким. Досталось «Бордо» (4:0), «Ницце» (2:1), «ПСЖ» (3:2) и «Ниму» (3:0). Где-то, конечно, везло, но это уже не имеет особого значения. В атаке действительно стало получаться гораздо больше. Усталости взяться неоткуда — в еврокубки не попали, готовились в недельном цикле.



«Лилль» одно время даже лидировал в Лиге 1, но в последние недели просел. Игра на два фронта дорого обходится: только одна победа в пяти турах, да и та — над находящимся в зоне вылета «Лорьяном» (4:0). Больше похвастаться на внутренней арене нечем — три ничьих со счётом 1:1 (с «Ниццей», «Лионом» и «Сент-Этьеном»), а также поражение (2:3) от «Бреста». Букмекеры отдают заметный перевес «догам», что объясняется в первую очередь фактором своего поля. На наш взгляд, логичнее играть против линии. Причин несколько.



Во-первых, текущая форма команд. Победная серия явно добавила монегаскам уверенности. Во-вторых, статистика очных встреч: «Лилль» не обыгрывает «Монако» в Лиге 1 на протяжении семи встреч, серьёзный показатель. И третье — в четверг хозяева играли со «Спартой» в Лиге Европы и добыли тяжелейшие три очка в большинстве, дважды забив в концовке (2:1).



Соответственно, на восстановление имелось всего два с половиной дня. А вот гости готовились в недельном цикле и должны быть посвежее. Х2 за 1.67 смотрится надёжно. Ставка посмелее — П2 с нулевой форой за 2.23. Промежуточный вариант — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90».