Букмекеры заметили подозрительную активность в ставках на матч РПЛ «Ростов» — «Уфа»

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Уфой» мог носить подозрительный характер. Букмекеры заметили необычные движения коэффициентов за последние сутки.
При открытии линии на победу «Ростова» давали в районе 1.60. В ночь перед игрой коэффициент на успех хозяев стал подниматься. К стартовому свистку победа подопечных Валерия Карпина оценивалась примерно в 2.10. Как правило, подобные изменения коэффициентов объясняются ставками заметных средств на противоположную команду.
Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Главный тренер гостей Рашид Рахимов на игре отсутствовал. По официальным данным, причиной стало плохое самочувствие.
На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Уфы» Комнен Андрич. Результативную передачу отдал Олег Данченко.
«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (29) — на 4-м месте.
В первом круге «Ростов» обыграл «Уфу» в гостях со счётом 1:0 благодаря голу Кэнто Хасимото. Тогда в первом тайме судья удалил игрока уфимцев Вячеслава Кротова.
- 6 декабря 2020
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