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«Эйбар» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Эйбар» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Валенсия».

Ставка: «Эйбар» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.74.

«Матчи с участием «Эйбара» — не те события, где стоит ждать уймы голов. Ещё ни в одной игре «оружейников» в текущем чемпионате не забивалось более трёх голов. История личных встреч «Эйбара» тоже не пестрит забитыми мячами – в пяти последних матчах между ними были забиты в сумме лишь пять голов. Причём три из них забил «Эйбар».

Баски выглядят фаворитами — они и в таблице выше, и имеют преимущество своего поля, и, наконец, у «Эйбара» нет значимых потерь в составе. А у «Валенсии» таких несколько: дисквалифицирован Гуильямон, травмированы Силлессен и Гайа и на изоляции с положительными тестами на коронавирус оказались Денис Черышев и Ли Кан.

В такой ситуации мне нравится ставка на то, что «Эйбар» не проиграет при тотале меньше 3.5 мячей. При коэффициенте 1.74 эта ставка выглядит оправданной. Также выберу ставку на то, что здесь будет или победа «Эйбара» с разницей в один мяч, или ничья», — сказал Вишневский.

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У «летучих мышей» одна победа в семи турах, а Денис Черышев подхватил коронавирус.
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