«РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 6-го тура ЛЧ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.56.
«Очень странная группа. Никто еще себе месте в весне в Лиге чемпионов не гарантировал, и у соперников шансы на выход в плей-офф присутствуют. Они даже могут занять первое место. Однако парижане в параллельном матче будет играть против худшей команды квартета. Они, наверняка, выиграют. Поэтому в этой паре определиться, кто же будет третьим лишним.
За «Манчестер» говорит домашняя оглушительная победа. Поэтому «Лейпцигу» надо выигрывать, потому что у «Юнайтед» есть преимущество по личным встречам. У «быков» нет никаких шансов обойти англичан.
В этой группе вничью не играют. «Лейпциг» в прошлом сезоне против «Тоттенхэма» играл прекрасно в Лиге чемпионов, но делать отсюда мостик, что команда именно против англичан умеет играть успешно, я бы не стал. Матч против «Баварии» в последнем туре показал, что «Лейпциг» готов играть с позиции силы во встречах против фаворитов. Это приветствуется.
Я думаю, что будет искрометная, но низовая игра. Цена ошибки, каждого гола слишком велика».
- 8 декабря 2020
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