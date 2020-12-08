«РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 6-го тура ЛЧ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.56.



«Очень странная группа. Никто еще себе месте в весне в Лиге чемпионов не гарантировал, и у соперников шансы на выход в плей-офф присутствуют. Они даже могут занять первое место. Однако парижане в параллельном матче будет играть против худшей команды квартета. Они, наверняка, выиграют. Поэтому в этой паре определиться, кто же будет третьим лишним.



За «Манчестер» говорит домашняя оглушительная победа. Поэтому «Лейпцигу» надо выигрывать, потому что у «Юнайтед» есть преимущество по личным встречам. У «быков» нет никаких шансов обойти англичан.



В этой группе вничью не играют. «Лейпциг» в прошлом сезоне против «Тоттенхэма» играл прекрасно в Лиге чемпионов, но делать отсюда мостик, что команда именно против англичан умеет играть успешно, я бы не стал. Матч против «Баварии» в последнем туре показал, что «Лейпциг» готов играть с позиции силы во встречах против фаворитов. Это приветствуется.



Я думаю, что будет искрометная, но низовая игра. Цена ошибки, каждого гола слишком велика».

«РБ Лейпциг» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Погба и Бруну Фернандеш на волоске от кошмара Манкунианцев устроит ничья, немецкому клубу для выхода в плей-офф нужно победить любой ценой.