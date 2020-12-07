«РБ Лейпциг» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Погба и Бруну Фернандеш на волоске от кошмара

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех «МЮ» оценён букмекерами коэффициентом 2.62. Поставить на ничью предлагают за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Юнайтед» 08.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.2. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря. «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена» сразится с «Манчестер Юнайтед», начало — в 23:00 мск. Конечно, вывеска «Барселона» — «Ювентус» смотрится ярче, зато этот поединок однозначно будет самым ответственным.



Ставки не просто высоки, они колоссальны. Фактически для обеих команд плей-офф уже начался. Группа Н получилась крайне ровной. «Истанбул ББ» выглядел достойно и даже зацепил три очка, но не более того. А вот три оставшихся клуба набрали в пяти турах по девять баллов.



Тут-то и начинается самое интересное. Формально англичане занимают первое место в квартете, однако наиболее комфортное положение у парижан. Им достаточно дома не проиграть чемпиону Турции, а победа и вовсе обеспечит первую строчку. У «МЮ» ситуация чуть лучше — нужно только не проиграть в Германии.

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«Быков», соответственно, устроит лишь победа. Ничьей хватит только в случае поражения подопечных Томаса Тухеля, хотя поверить в такой расклад крайне сложно. Ладно хоть не нужно обеспечивать определённую разницу голов. Достаточно просто выиграть у «МЮ», хватит счёта 1:0 или, скажем, 4:3.



Строго говоря, немцам ещё повезло сохранить реальные шансы к последнему туру. Они не смогли взломать оборону парижан две недели назад: быстро пропустили с пенальти, дальше владели территорией, но так ничего и не забили (0:1). А затем едва не провалились в Турции из-за потери концентрации.



Подопечные Юлиана Нагельсмана вели с разницей в два мяча к середине второго тайма. И банально расслабились. А чемпион Турции сражался до конца и отыгрался. «РБ Лейпциг» висел на волоске, находясь в паре минут от провала. Спас Александр Сёрлот — вышедший на замену норвежец отличился на 92-й минуте (4:3).

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В принципе, подобные спасения часто придают эмоциональный импульс. Благо что хозяева в субботу остановили «Баварию» — 3:3. Мячом владели реже, но ничью определённо заслужили. Да и три гола Мануэль Нойер пропускает по большим праздникам. По крайней мере в клубных соревнованиях.



Надо бы сказать, что непосредственно по качеству футбола у манкунианцев наблюдаются заметные проблемы. Стабильности нет и близко, за ярким матчем часто следует слабый. В субботу повезло обыграть «Вест Хэм Юнайтед» (3:1), хотя на деле лондонцы смотрелись даже интереснее. Всё решили три гола за 13 минут во втором тайме.



Напрягают два момента. Первый — «быки» явно оставили много сил с «Баварией». Интенсивность оказалась на высоком уровне, объём работы проделали внушительный. Результат добыли, вот только скамейка далеко не самая глубокая. Возможность ротации без ощутимой потери в качестве есть на считанном количестве позиции. Хватит ли свежести — большой вопрос.

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И второй. «МЮ» часто испытывает колоссальные трудности при игре первым номером, зато играть от соперника умеет. Неделю назад вновь доказали это с «ПСЖ». Но не повезло — Марсьяль запорол несколько отличных моментов, а затем остались в меньшинстве (1:3). В Германии «дьяволам» торопиться абсолютно некуда, ведь при ничьей они пройдут дальше.



Значит, Уле-Гуннар Сульшер может с чистой совестью отдать территорию. Реактивных футболистов в группе атаки у него достаточно, контратаки наверняка появятся. Лишь бы реализация не подвела. Пожалуй, равная линия букмекеров выглядит справедливо, поскольку необходимость раскрываться повышает риск для хозяев.



Лезть в исход не рискнём, хотя тотал меньше 3 гола за 1.90 выглядит неплохо. Цена ошибки высока, вряд ли РБЛ станет оголять тылы с первых минут. Думается, подопечные Нагельсмана переведут игру к чужой штрафной и будут постепенно увеличивать давление. А уже после перерыва, если заполучить преимущество не удастся, пойдут ва-банк.

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Мы бы выбирали между ставками «второй тайм результативнее первого» за 2.15 и «гол после 75:00» за 1.85. Любой счёт не будет устраивать одну из сторон, а потому в концовке событий должно оказаться предостаточно. Ждём эмоционального футбола и яркой развязки.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «МЮ» 8 декабря 2020 года

Ничья устроит обе команды только в случае поражения «ПСЖ» на своём поле от «Истанбула», поверить в такое сложно. Следовательно, кому-то в концовке при любом счёте потребуется забить любой ценой, ведь вылет из Лиги чемпионов станет провалом. Ждём бодрую и яркую развязку, при которой вероятность позднего гола весьма высока.

Ставка: гол после 75:00 за 1.85.