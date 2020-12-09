«Аякс» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Аякс» — «Аталанта».
Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.
Итальянскому клубу для попадания в 1/8 финала хватит ничьей, а вот амстердамцам необходимо побеждать кровь из носу. Подопечные Джан Пьеро Гасперини облегчили себе жизнь победой на «Энфилде» (2:0). Неделю назад едва избежали поражения в родных стенах от «Мидтьюлланна» (1:1, сравняли счёт на 79-й минуте), но это ничего не изменило. Даже победа не гарантировала бы попадания в плей-офф.
Подопечные Эрика тен Хага дважды разобрались с датчанами, однако с «Ливерпулем» категорически не заладилось. Два поражения со счётом 0:1, хотя оба раза смотрелись ничуть не хуже. В первой игре подвела кошмарная реализация и автогол, во второй — грубая ошибка Андре Онаны на выходе и блистательная игра Кивина Келлехера.
Надо сказать, что с результатами у «богини» в последнее время не ладится. Всего две победы в девяти предыдущих встречах — над аутсайдером Серии А «Кротоне» (2:1) и «Ливерпулем». Зато футболисты получили дополнительный отдых в выходные, поскольку матч с «Удинезе» перенесли из-за дождя.
«Аякс» тем временем дома уступил «Твенте» (1:2), хотя игра выдалась скорее ничейной. Первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сохранили, хотя теперь преследователи находятся близко. Побеждать в Лиге чемпионов на заказ — задача сложная. Но «Аталанта» приятна тем, что всегда старается играть в атаку. «Парковать автобус» она точно не станет. Да и не умеет.
Вроде бы логично ожидать большого количества голов, но с результативностью у соперников в последнее время дела обстоят не столь здорово. Да и планка тотала задрана слишком высоко — даже на ТБ 3 гола дают скромный коэффициент 1.70. На кону огромные деньги от УЕФА за выход в плей-офф, так что ждать игры в без центра поля с первых минут несколько наивно.
Мы бы выбирали между тоталом меньше 3.5 мяча за 1.75 и тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.74. После перерыва точно придётся раскрываться и рисковать, а вот дебют вполне может получиться осторожным. На наш взгляд, что-то в духе 2:1 или 1:1 тут весьма вероятно.
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