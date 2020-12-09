«Реал» — «Боруссия» М: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Боруссия» М.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.97.
Для выхода из группы подопечным Зинедина Зидана достаточно обыграть в родных стенах «жеребят», счёт не имеет значения. Если же «Шахтёр» в параллельном матче не выиграет, то хватит и мирного исхода. Получается, что если в Италии обойдётся без сюрпризов и подопечные Антонио Конте окажутся сильнее, то обе команды в Мадриде полностью устроит делёж очков.
Потому делать прогноз на эту встречу довольно сложно, многое будет зависеть от хода параллельного поединка. Коротко отметим главное. Оба поражения в Лиге чемпионов «Реал» потерпел при отсутствии Серхио Рамоса, а сейчас капитан в строю. Скорее всего, он выйдет в центре обороны с Вараном, а на флангах появятся Менди и Лукас Васкес.
Кадровых потерь по-прежнему хватает — точно не сыграют Вальверде, Карвахаль и Азар, под вопросом участие Мариано. «Сливочные» в субботу добыли важную победу в гостях у «Севильи» (1:0) — не стеснялись отдавать мяч, но в обороне действовали надёжно. Остроту красно-белые генерировали со скрипом.
«Боруссия» тем временем допустила осечку со скромным «Фрайбургом» (2:2), ещё крепче увязнув в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Удивляет, что букмекеры ждут высочайшей результативности. После международной паузы подопечные Зинедина Зидана выходили на поле пять раз, во всех случаях забивалось не более трёх мячей.
«Жеребята» — темповый коллектив с отличным поиском свободных зон и контратаками, но на выезде со столь опасным оппонентом им нет смысла торопиться. Скорее всего, дебют получится аккуратным: команды сведут риск к минимуму, а дальнейшее будет зависеть от происходящего в Милане.
Если к середине второго тайма на табло будет равный счёт, а «Интер» параллельно поведёт с «Шахтёром», никакого смысла рисковать не появится. Три очка — это здорово, но выход в плей-офф гораздо важнее. Для «Реала» это в первую очередь дело чести и принципа, для «Боруссии» — солидные призовые от УЕФА.
В общем, можно рискнуть и рассмотреть лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.92. С учётом турнирной ситуации, шансы на мирный исход явно превышают 26-27%. Альтернатива — тотал меньше 3 гола за 1.97. Предпосылок к игре без центра поля тут не видим, а при Рамосе бардака в обороне у хозяев станет меньше.
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