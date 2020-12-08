«Реал» — «Боруссия» М. Прогноз: Серхио Рамос спасёт Зидана от вылета из Лиги чемпионов

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Поставить на ничью предлагают за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» М 09.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

«Реал» — «Боруссия» М: прогноз и анализ матча 6-го тура Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря восемью матчами. В Мадриде «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» сразится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, начало — в 23:00 мск. Это дивная группа В, где неясно ровным счётом ничего. Все участники сохраняют реальные шансы на попадание в плей-офф.



Такое редко увидишь. Однако «Боруссия» М и «Шахтёр» приятно удивили. Сейчас они возглавляют квартет: немецкий клуб набрал восемь очков, украинский — семь. Мадридцы отстают от «горняков» лишь по дополнительным показателям, а замыкает всё это великолепие «Интер» с пятью баллами.



«Реал» придумал себе приключения на ровном месте. Провалил стартовые туры, затем дважды обыграл нерадзурри и стал хозяином положения, однако неделю назад снова уступил донецкому «Шахтёру». Теперь на выезде, 0:2. Первый мяч получили из-за несогласованности при рикошете, второй пришёл в контратаке.

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Впрочем, ситуация остаётся рабочей. Для выхода из группы подопечным Зинедина Зидана достаточно обыграть в родных стенах «жеребят», счёт не имеет значения. Если же «Шахтёр» в параллельном матче не выиграет, то хватит и мирного исхода. И вот тут начинается самое интересное.



Понятно, что гости чувствуют себя наиболее уверенно. Ниже третьего места ни при каких обстоятельствах не опустятся, ничьей точно хватит для попадания в топ-2. Получается, что если в Италии обойдётся без сюрпризов и подопечные Антонио Конте окажутся сильнее, то обе команды в Мадриде полностью устроит делёж очков.



Потому делать прогноз на эту встречу довольно сложно, многое будет зависеть от хода параллельного поединка. Коротко отметим главное. Оба поражения в Лиге чемпионов «Реал» потерпел при отсутствии Серхио Рамоса, а сейчас капитан в строю. Скорее всего, он выйдет в центре обороны с Вараном, а на флангах появятся Менди и Лукас Васкес.

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Кадровых потерь по-прежнему хватает — точно не сыграют Вальверде, Карвахаль и Азар, под вопросом участие Мариано. «Сливочные» в субботу добыли важную победу в гостях у «Севильи» (1:0) — не стеснялись отдавать мяч, но в обороне действовали надёжно. Остроту красно-белые генерировали со скрипом.



«Боруссия» тем временем допустила осечку со скромным «Фрайбургом» (2:2), ещё крепче увязнув в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Удивляет, что букмекеры ждут высочайшей результативности. После международной паузы подопечные Зинедина Зидана выходили на поле пять раз, во всех случаях забивалось не более трёх мячей.



«Жеребята» — темповый коллектив с отличным поиском свободных зон и контратаками, но на выезде со столь опасным оппонентом им нет смысла торопиться. Скорее всего, дебют получится аккуратным: команды сведут риск к минимуму, а дальнейшее будет зависеть от происходящего в Милане.

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Если к середине второго тайма на табло будет равный счёт, а «Интер» параллельно поведёт с «Шахтёром», никакого смысла рисковать не появится. Три очка — это здорово, но выход в плей-офф гораздо важнее. Для «Реала» это в первую очередь дело чести и принципа, для «Боруссии» — солидные призовые от УЕФА.



В общем, можно рискнуть и рассмотреть лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.92. С учётом турнирной ситуации, шансы на мирный исход явно превышают 26-27%. Альтернатива — тотал меньше 3 гола за 1.97. Предпосылок к игре без центра поля тут не видим, а при Рамосе бардака в обороне у хозяев станет меньше.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» М 9 декабря 2020 года

Ситуация в группе лихо закручена. Расклад следующий: если «Интер» на своём поле обыграет «Шахтёр», обе команды выйдут в плей-офф в случае ничьей. Потому ждём аккуратного дебюта, при котором соперники не станут рисковать и будут ждать новостей из Италии. У мадридцев на кону честь и престиж, для немцев особенно важны призовые от УЕФА за выход из группы. Проверим ТМ 3 гола за 1.97. В пяти матчах «Реала» после международной паузы планку не пробили ни разу, а возвращение Рамоса добавит обороне надёжности.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.97.