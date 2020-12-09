«Реал Мадрид» — «Боруссия» М: прогноз Владимира Стогниенко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Реала» за 1.74.



«Многие проблемы «Реала» этого сезона вполне понятны. Возрастной состав, который с трудом выдерживает плотный календарь, много травмированных, среди которых Вальверде, Рамос и Азар. У Азара проблемы со здоровьем достаточно серьёзные и частые.



Зидан играет в интенсивный футбол, прессингует. Регулярно такой темп выдерживать сложно. Ярче всего это проявилось в двух матчах Лиги чемпионов с «Шахтёром». Честно говоря, в Ла Лиге знающие люди отмечают, что это бывает регулярно. Зидана напрямую спрашивают об отставке, хотя главный виновник не он – Перес затянул с перестройкой состава. Трансферы, которые должны были стать главными, – Азар и Йович – не сыграли. К тому же конец осени – начало зимы для «Реала» традиционно непростое время.



Перед последним туром расклад такой – «Реалу» нужна победа, а ничья его устроит в случае победы «Интера» над «Шахтером», но на это полагаться, наверное, не нужно. У команды Зидана есть такая особенность, что именно в такие моменты она может собраться и дать результат. «Боруссия» здесь подходит на роль жертвы или команды, которую можно в сложной ситуации обыграть.



«Мёнхенгладбах» — очень хорошая команда, но ей не хватает уверенности в себе, не хватает какой-то цепкости. Вспомните матч с «Реалом» в первом круге или недавний матч, когда «Боруссия» проиграла дома «Интеру». В Мадриде ей хватит ничейного результата, но мне кажется, что команде Марко Розе не хватает прагматичности, надёжности и циничности, чтобы эту ничью забрать.



На победу «Реала» неплохой коэффициент, мне кажется, что в этом противостоянии можно попробовать эту ставку», — сказал Стогниенко.

«Реал» — «Боруссия» М. Прогноз: Серхио Рамос спасёт Зидана от вылета из Лиги чемпионов С большой долей вероятности обеим командам для выхода в плей-офф хватит ничьей.