«Реал Мадрид» — «Боруссия» М: ставка Дмитрия Егорова на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Ставка: победа «Реала» за 1.78.
«Боруссия» понравилась даже в проигранном матче с «Интером». Мощь, напор, быстрая и чёткая линия атаки. Если бы гол Плеа засчитали, то «Боруссия» могла бы с «Реалом» уже и не упираться.
«Реал» же — другая история. Кого-то могут смутить пять пропущенных от «Шахтёра». Но ведь были и две победы над «Интером». Кого-то могут смутить сливы середнякам чемпионата Испании — ну так вот она, победа над «Севильей» в последнем туре. Причём в одном матче «Реала» может быть очень много голов, а в другом — пустота. Как они играют, чего себе думают — непонятно.
Так что в прогнозе я буду исходить именно из опыта клуба. «Реал» сильнее по составу. «Реал» знает, как тащить решающие матчи. Ну вот и затащит. П1 с коэффициентом 1.78», — сказал Егоров.
- 9 декабря 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
07:22
-
01:50
- 8 декабря 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30