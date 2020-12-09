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«Реал Мадрид» — «Боруссия» М: ставка Дмитрия Егорова на игру Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» — «Боруссия» М: ставка Дмитрия Егорова на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Ставка: победа «Реала» за 1.78.

«Боруссия» понравилась даже в проигранном матче с «Интером». Мощь, напор, быстрая и чёткая линия атаки. Если бы гол Плеа засчитали, то «Боруссия» могла бы с «Реалом» уже и не упираться.

«Реал» же — другая история. Кого-то могут смутить пять пропущенных от «Шахтёра». Но ведь были и две победы над «Интером». Кого-то могут смутить сливы середнякам чемпионата Испании — ну так вот она, победа над «Севильей» в последнем туре. Причём в одном матче «Реала» может быть очень много голов, а в другом — пустота. Как они играют, чего себе думают — непонятно.

Так что в прогнозе я буду исходить именно из опыта клуба. «Реал» сильнее по составу. «Реал» знает, как тащить решающие матчи. Ну вот и затащит. П1 с коэффициентом 1.78», — сказал Егоров.

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С большой долей вероятности обеим командам для выхода в плей-офф хватит ничьей.
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