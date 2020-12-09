«Аякс» — «Аталанта»: прогноз Павла Городницкого на матч Лиги чемпионов

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аякс» — «Аталанта».
Ставка: минимум 2 гола во 2-м тайме за 1.70.
«Я вам сразу говорю: не вздумайте ставить какие-то крупные суммы, квартиры, машины и так далее на эту игру, потому что «Аталанта» самая непредсказуемая команда в этой Лиге чемпионов. Она дома проигрывает разгромно «Ливерпулю» 0:5, а потом мочит его в Англии. Опять же, в гостях уничтожает «Мидтьюлланн», казалось бы, что дома будет всё легко, но ничья 1:1. Какая тут логика, о чём тут можно вообще рассуждать? Абсолютнейший рандом.
Мы будем отталкиваться не от «Аталанты», а от «Аякса». «Ливерпуль» занял первое место, «Мидтьюлланн» последнее, а «Аяксу», чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, нужно просто дома обыграть «Аталанту». Что мы видим у «Аякса» в плане тоталов? Из семи последних игр дома «Аякс» забил в шести, пропустил в шести, а тотал больше 2.5 заходил в шести случаях. По идее, голов должно быть много. Включаем логику дальше и предполагаем, что во втором тайме еще будет ничего не ясно, и кому-то точно придется раскрываться. Поэтому ставим на тотал больше 1.5 во втором тайме, обязательно должно зайти. По крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Городницкий.
- 9 декабря 2020
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