«РБ Зальцбург» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: гол Феликса за 2.70.



«Не скрою, я очень хотел, чтобы именно в этом матче всё решалось, потому что прагматичный, суровый, умеющий наказывать своего соперника за слишком открытый футбол «Атлетико» против такой классной, смелой и никого не боящейся команды, как «Зальцбург», — это как раз то, что хочется увидеть в последнем туре. Чтобы обе команды взяли и в последнем матче всё решили в очном противостоянии, особенно хорошо, что всё это пройдёт на поле австрийского клуба.



Поэтому, когда в прошлой игре «Атлетико» вёл со счётом 1:0 у «Баварии» и мог досрочно выйти в плей-офф, я поймал себя на мысли, что хочу, чтобы «Атлетико» пропустил от «Баварии», пусть я и болею за испанский клуб и этот проект в частности. Я был за то, чтобы всё решалось в Зальцбурге. Так и случилось, у «Баварии» на замену вышли основные игроки, и команда сумела сравнять счёт. В третий раз подряд в Лиге чемпионов «Атлетико» против абы кого сыграл вничью. Просто состав у «Баварии», за исключением последних минут, был не основным, а две ничьи с «Локомотивом» — это вообще ни в какие ворота не лезет для команды Диего Симеоне.



Одна ничья с «Локомотивом» было бы большим позором, а тут одна ничья, вторая и ничья с «Баварией». В этой Лиге чемпионов «Атлетико» сумел только в первом круге обыграть «Зальцбург». Тогда была очень лихая игра (3:2). Мог выиграть и «Зальцбург» при счёте 2:2. Было очень непривычно видеть такой безумный футбол, когда играет «Атлетико».



То, что «Зальцбург» будет играть смело против «Атлетико», а по-другому эта команда и не может, даже не сомневаюсь. Эта команда лихо играла и против «Баварии», а против «Атлетико» точно будут шашки наголо и вперёд. Ведь другого варианта у австрийцев просто нет. Им нужна только победа, которая гарантирует выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» будет биться изо всех сил, но и будет пропускать контратаки «Атлетико».



У «Атлетико» есть несколько хороших новостей. Во-первых, восстановился Луис Суарес от коронавируса. В принципе, он и есть немного толстоватый и неуклюжий. С лишним весом у него порой бывают проблемы. Мне не очень понравилось, насколько он ускорялся в предыдущей игре чемпионата Испании. Мне кажется, что физически он ещё слаб, хотя его выпустили в стартовом составе и дали отыграть больше часа. При этом дали отдохнуть Фелишу. Тот матч «Атлетико» уверенно выиграл у «Вальядолида». Мадридцы дожали соперника в своем фирменном стиле.



Мне кажется, что Суаресу и дали поиграть столько, чтобы Жоау Фелиш отдохнул перед ключевой игрой. Мне тут очень нравится ставка на гол Феликса. В прошлой игре он оформил дубль. Он на острие атаки, команда играет на него. В новой тактической схеме «Атлетико», а мадридцы в этом плане стали очень гибкими, когда команда играет с двумя защитниками или тремя, но все завершается именно на Фелише, всё нацелено на него. Он сейчас в ударе, в прекрасной форме. Думаю, что он имеет все шансы забить «Зальцбургу», а австрийцы много пропускают даже во внутреннем первенстве.



Кстати, последний матч в чемпионате Австрии «Зальцбург» проиграл, но это ни о чём не говорит, так как команда явно экономила силы перед последней игрой в Лиге чемпионов. До этого «Зальцбург» выиграл у кого-то со счётом 8:2. Хороший и знакомый счёт для «Барселоны», но сейчас не о ней.



Поговорим о ставках на матч «Зальцбург» — «Атлетико». Я рекомендую три ставки. Первая, валуйная, на гол Жоау Фелиша. Хороший коэффициент, поэтому возьму эту ставку. Кроме того, я ожидаю гол в концовке. «Зальцбург» в концовке будет раскрываться. Наверное, будет проигрывать, а если поведет в счете, то «Атлетико» выдвинется вперед. Выйдет на замену Луис Суарес. Симеоне найдёт, кем усилить состав. Думаю, что «Зальцбург» не будет сдаваться до конца. В конце может пойти совсем безумная игра. Шансы на голы велики, поэтому я поставлю с коэффициентом 1.88 на то, что будет гол после 77-й минуты матча. Компенсированного времени будет достаточно. Мне кажется очень оправданной надежда на то, что в конце гол залетит в какие-то из ворот, скорее всего, австрийские.



Последняя ставка, я прям обрадовался, когда её нашёл. Вот это ставка, вот это коэффициент. Итак, «Атлетико» не проиграет при тотале больше 1.5 гола. Мне кажется, что «Зальцбург» даст бой, будет прекрасно сопротивляться и героически погибнет в этой встрече. «Атлетико» сильнее, умеет играть прагматично против таких открытых команд. Думаю, что «Атлетико» добьётся нужного результата и как минимум не проиграет.



Хотя у меня появилась такая мысль, что «Атлетико» потому так плохо играет в Лиге чемпионов, что нацелился на золото испанского чемпионата. Команда Симеоне уверенно лидирует в чемпионате. Но я не думаю, что мадридцы будут забивать на Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов есть огромные деньги для бюджета «Атлетико», поэтому надо проходить в плей-офф и надо проходить «Зальцбург». Думаю, что мадридцы справятся с этой проблемой, потому что это более умелая и мастеровитая команда, у которой цена футболистов выше. «Атлетико» должен выполнить свою задачу и не проиграет в Австрии.



Почему именно полтора гола, то это всё зависит от «Зальцбурга», который будет нестись вперед, создавать голевые моменты у ворот Облака, хоть это и сложно сделать. «Зальцбургу» удалось сделать это в первой игре в Мадриде, где было забито два гола. С другой стороны, остроты должно быть ещё больше, поэтому моя основная ставка — Х2 и тотал больше 1.5 гола.



Мне нравится, что Жоау Фелиш забьёт, и мне нравится ставка на то, что будет гол после 78-й минуты», — сказал Вишневский.