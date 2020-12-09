«Аякс» — «Аталанта»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов 9 декабря

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аякс» — «Аталанта».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.02.



«Двум лихим атакующим командам предстоит в очном матче решить, какая одна из них продолжит выступление в Лиге чемпионов. «Аякс» играет дома, и ему нужна только победа, тогда как «Аталанту» в гостях устроит и ничья. Между прочим, в выездных матчах «Аталанта» в этом розыгрыше Лиги чемпионов выступала куда лучше, чем дома, – победа 2:0 на «Энфилде» при домашнем проигрыше тому же «Ливерпулю» 0:5, уверенный разгром «Мидтьюлланна» в Дании 4:0 при домашней ничьей с датчанами 1:1. Дома с «Аяксом» «Аталанта» уже сыграла 2:2 (причём после первого тайма «Аякс» вёл 2:0), стало быть, в Амстердаме итальянцы, судя по приведённой выше логике, должны побеждать. Впрочем, у «Аякса» будет совсем другое мнение.



Груз ответственности за результат тут будет очень большим, и он может сковывать команды. Не уверен, что лихую игру атака на атаку мы увидим сразу с первых же минут. Совсем не исключаю, что первый тайм может быть куда более осторожным, чем все привыкли видеть в матчах «Аякса» и играх «Аталанты», которая сейчас физически не так хороша и не прессингует настолько круто, как обычно. То, что в прошлые выходные матч «Аталанты»» против «Удинезе» был перенесён, только запутывает ситуацию. Но в любом случае в концовке игры счёт точно будет не устраивать какую-то либо из этих команд, любящих игру на встречных курсах. И шансы на голы в концовке велики. Я выберу ставку на то, что второй тайм окажется результативнее первого», — сказал Вишневский.

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