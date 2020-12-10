«Динамо» З — ЦСКА: прогноз и ставка на матч Лиги Европы УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы УЕФА «Динамо» Загреб — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.85.

«Динамо» не просто обошлось без поражений в пяти турах Лиги Европы и гарантировало себе первое место в группе К. Оно даже ни разу не пропустило на групповом этапе! Других таких команд в турнире нет: «Хоффенхайм» вытащил из сетки один мяч, все остальные — как минимум по три.



Самое удивительно, что качество футбола сложно назвать высоким. В двух матчах хорваты оставались в большинстве: «Вольфсберг» получил удаление ещё в первом тайме, «Фейеноорд» — на 73-й минуте. В паре случаев им откровенно повезло, хотя смотрелись хуже соперников. Достаточно вспомнить игру в Москве.



Реализация феноменальная. Скажем, неделю назад с «Фейеноордом» забили два гола с четырёх ударов в сторону ворот. Подопечные Дика Адвоката осаждали чужую штрафную, но остались ни с чем. Надо сказать, что с обороной у клуба из Загреба порядок: хорошие центральные защитники и Доминик Ливакович, ставший первым номером сборной Хорватии после того, как Даниэль Субашич завершил международную карьеру.



Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, однако мы сыграем против линии. ЦСКА потерял всё, кроме чести. Звучит громко, но Виктор Гончаренко сейчас находится не в том положении, чтобы махнуть рукой на матч Лиги Европы в угоду двум оставшимся до паузы турам чемпионата России.



ЦСКА остаётся только хлопнуть дверью. В принципе, терять абсолютно нечего и эта ситуация должна раскрепостить футболистов. А уж Марио Фернандес непременно придумает что-то на чужой половине. Динамовцам сильно везло, но ведь в какой-то момент удача должна потребовать вернуть долг.



По уровню исполнителей российский клуб как минимум не хуже, так что Х2 за 1.85 выглядит нормально. Альтернатива — ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.87. Теперь красно-синие могут позволить себе не думать о тактике и сыграть в удовольствие. Ждём от них проявления злости. Пора бы уже хорватам пропустить.