«Динамо» Загреб — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.75.



«Загребское «Динамо» после пяти туров текущего сезона Лиги Европы неожиданно, да ещё и досрочно выиграло группу К. Чемпион Хорватии добыл три победы и два раза сыграл вничью, что принесло 11 очков и отрыв от второго «Вольфсберга» в четыре балла.



Примечательно, что синие смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. В трёх последних встречах подопечные Зорана Мамича выиграли – у «Вольфсберга» (1:0 и 3:0) и «Фейеноорда» (2:0).



В чемпионате Хорватии хозяева за 12 туров добыли 29 очков и расположились на второй позиции, уступая «Осиеку» всего один пункт.



Московские «армейцы» за пять туров группового этапа смогли только три раза сыграть вничью, что принесло три балла и последнюю позицию в турнирной таблице. Печально выглядит линия обороны, которая смогла только дважды поразить ворота противников.



В трёх последних поединках ЦСКА дважды проиграл и разделил очки с «Фейеноордом» (0:0). В чемпионате России «кони» какое-то время лидировали, но ничья с «Химками» отправила команду на третье место.



Я считаю, что у Загреба дома больше шансов. Команда выиграла группу, но при этом будет играть только на победу. Таким образом, игроки будут пытаться «продать» себя. Так делают все клубы стран, которые раньше представляли Югославию.



Всё-таки есть надежда, что «армейцы» принесут в копилку России хотя бы один балл, на что и будет моя ставка», — сказал Мостовой.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.