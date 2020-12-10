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«Хоффенхайм» — «Гент»: прогноз Алексея Андронова на игру 6-го тура Лиги Европы

«Хоффенхайм» — «Гент»: прогноз Алексея Андронова на игру 6-го тура Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Гент» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.74.

«В этой группе всё понятно. «Хоффенхайм» давным-давно вышел в следующую стадию турнира. «Гент» оказался одной из самых слабых команд Лиги Европы. Ни одного набранного очка у бельгийцев.

Немцы, конечно, фавориты матча. Но я не думаю, что «Хоффенхайм» будет очень сильно выкладываться в этой встрече. Всё дело в том, что в трёх турах Бундеслиги подряд после этой игры у «Хоффенхайма» три сложных соперника — «Байер», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Те встречи гораздо важнее в такой ситуации. Думаю, что те, у кого есть какие-то недомогания, те, кто устал, в этом матче вообще не будут играть.

В целом та манера, которую исповедует «Хоффенхайм», атакующая. Хороший вариант ставки — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.74. Мне видится, что футбол будет достаточно открытым», — сказал Андронов.

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