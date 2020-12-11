«Химки» — «Арсенал» Тула: прогноз и ставка на матч 18-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Химки» теперь возглавляет Игорь Черевченко, для него эта игра должна быть особенной. Предыдущим местом работы российского специалиста была как раз Тула. На новом месте он начал выше всяких похвал, особенно на фоне Дмитрия Гунько. Шутка ли — вчерашний аутсайдер набрал 16 очков в девяти турах.



Это график зоны еврокубков. И ведь нельзя сказать, что календарь выдался лёгким. Наоборот. Проиграли только «Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту», причём во всех случаях имели шансы зацепиться. Обыграли «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Уфу» и «Краснодар» — более чем солидный список.



А на прошлой неделе выстояли в матче с ЦСКА. Выдержали сумасшедшее давление в первом тайме, забили два гола с двух моментов и довели дело до ничейного исхода (2:2). Рассчитывать на большее было сложно. Теперь клуб из Московской области занимает 12-е место, опережая зону стыков на пять очков.



Если оценивать исключительно качество футбола, то хозяева, конечно, в последние недели выглядят предпочтительнее. В то же время туляки время от времени выдают неплохие отрезки, а главное — в матче с «Динамо» спустя 2,5 месяца на поле появился Евгений Луценко. Опытный форвард пока точно не готов на 90 минут и, скорее всего, и в грядущем матче выйдет только на замену. Но это в любом случае дополнительный ресурс.



На наш взгляд, скучать тут не придётся. «Химки» забивали в 13 из 14 предыдущих туров, с атакой у них полный порядок. «Арсенал», напротив, достаточно ошибается в обороне. Мы бы выбирали между тоталом больше 2 гола за 1.72 и классической ставкой «обе забьют» за 2.00. Ставка попроще — П1 с нулевой форой за 1.65. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 1:1.