«Химки» — «Арсенал». Прогноз: Глушаков, Идову и Мирзов помогут Черевченко отомстить Туле

Черевченко около двух лет возглавлял «Арсенал», а теперь превратил новичка РПЛ в серьёзную угрозу.

11 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Химки» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Химок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Арсенал» Тула 11 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Химки» — «Арсенал» (11.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В пятницу, 11 декабря, состоится один матч. «Химки» примут тульский «Арсенал», начало — в 19:00 мск. Гости в последние годы закрепились в статусе крепкого середняка и даже выходили в Лигу Европы (правда, надолго там не задержались), а сейчас находятся ниже ближайшего соперника.



Смена тренера уже состоялась, но быстрого всплеска результатов не принесла. Больше того — пока качество футбола под руководством Дмитрия Парфёнова откровенно не впечатляет. Неплохие отрезки бывают, но долго они не длятся. А результаты совсем печальные: предыдущая победа добыта ещё в середине октября.



С тех пор — два очка в шести турах. Зацепились за ничьи с «Ротором» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Волгоградцы смогли отыграться в меньшинстве, а сине-бело-голубые запороли несколько отличных моментов. Всё остальное — сплошь поражения. 1:5 от ЦСКА и 1:3 от «Рубина» при Сергее Подпалом, дважды по 0:1 от «Локомотива» и «Динамо» при Парфёнове.

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«Железнодорожники» остались в меньшинстве ещё в первом тайме, однако забили и выиграли. С бело-голубыми «канонирам» удался крепкий первый тайм, по ходу которого создали несколько хороших моментов. Не реализовали, привезли себе гол перед перерывом и напрочь завалили второй тайм. Не создали вообще ничего.



Как итог — 14 очков и 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Это, между прочим, зона стыков. Причём отрыв от зоны вылета составляет всего два балла, поскольку «Уфа» с наступлением зимы встрепенулась и в два шага подтянулась к конкурентам. Да и «Ротор» показывает неплохой футбол, так что списывать его рановато.



«Химки» теперь возглавляет Игорь Черевченко, для него эта игра должна быть особенной. Предыдущим местом работы российского специалиста была как раз Тула. На новом месте он начал выше всяких похвал, особенно на фоне Дмитрия Гунько. Шутка ли — вчерашний аутсайдер набрал 16 очков в девяти турах.

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Это график зоны еврокубков. И ведь нельзя сказать, что календарь выдался лёгким. Наоборот. Проиграли только «Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту», причём во всех случаях имели шансы зацепиться. Обыграли «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Уфу» и «Краснодар» — более чем солидный список.



А на прошлой неделе выстояли с ЦСКА. Выдержали сумасшедшее давление в первом тайме, забили два гола с двух моментов и довели дело до ничейного исхода (2:2). Рассчитывать на большее было сложно. Теперь клуб из Московской области занимает 12-е место, опережая зону стыков на пять очков.



Если оценивать исключительно качество футбола, то хозяева, конечно, в последние недели выглядят предпочтительнее. В то же время туляки время от времени выдают неплохие отрезки, а главное — с «Динамо» спустя 2,5 месяца на поле появился Евгений Луценко. Опытный форвард пока точно не готов на 90 минут и, скорее всего, выйдет на замену. Но это в любом случае дополнительный ресурс.

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На наш взгляд, скучать тут не придётся. «Химки» забивали в 13 из 14 предыдущих туров, с атакой у них полный порядок. «Арсенал», напротив, достаточно ошибается в обороне. Мы бы выбирали между тоталом больше 2 гола за 1.72 и классической ставкой «обе забьют» за 2.00. Ставка попроще — П1 с нулевой форой за 1.65. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Арсенал» 11 декабря 2020 года

«Химки» набрали великолепный ход — 16 очков в девяти последних турах, проигрывали только лидерам. Новичок РПЛ забивал в 13 из 14 предыдущих матчей, но и пропускает достаточно. Тульский «Арсенал» после смены тренера не блещет, хотя с «Динамо» до перерыва смотрелся достойно. На наш взгляд, скучно тут не будет: пару-тройку голов команды наверняка найдут.



Ставка: обе забьют за 2.00.