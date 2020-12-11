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«Химки» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Химки» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 2.43.

«На сегодняшний день новичок РПЛ сумел набрать обороты и выйти из зоны вылета. Подопечные Игоря Черевченко выиграли пять поединков и четыре сыграли вничью, что принесло 19 очков. Нельзя не отметить, что красно-чёрные показали второй худший результат в линии обороны, при этом забивали немногим более гола за игру.

«Арсенал» уже уступает сегодняшнему противнику пять пунктов. «Самовары» записали в актив три виктории и пять поединков завершили миром, что принесло 14 очков и место в зоне вылета. Печально выглядит линия атаки «канониров», которая забивала по одному мячу в среднем.

Тульская команда не может выиграть на протяжении шести матчей подряд.

В составе гостей не сыграют Беляев, Комбаров, Денисов и Григалава. В составе «Химок» не сможет выйти на поле Казанцев.

Хозяева выдали великолепную серию успешных поединков, чего болельщики ждали 13 туров. Чего только стоит ничья с ЦСКА и победа над «Краснодаром», но любая серия заканчивается.

Я считаю, что «Химки» сегодня не смогут выиграть, более того, тульский клуб даст бой, ибо «Арсеналу» уже некуда отступать. Предполагаю успех гостей, на что с делаю свою ставку», — сказал Мостовой.

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