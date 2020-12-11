«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Челябинске

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Сибирь».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 2.01.



«Нас ожидает настоящая сеча. «Трактористы» уже проиграли два домашних матча подряд. Сейчас они снова в роли хозяев площадки. Пора бы уже побеждать. Челябинцы будут рвать и метать и просто обязаны сыграть так, как могут, на высшем уровне, но в то же время сдержанно, не забывая про контратаки. Очень хорошо выглядят там чешские хоккеисты.



Сибиряки пойдут вперёд — это такая команда с характером. Им некуда деваться, надо набирать очки, так что они будут давить изо всех сил. «Сибирь» на родной арене, конечно, лучше действует, при сумасшедшей поддержке трибун. Но когда есть конкретная цель, им всё равно, где играть. Мотивация у этой команды должна быть в порядке.



Поставлю на успех челябинцев с преимуществом в две шайбы. Новосибирцы оба последних домашних матча проиграли. Поехали на выезд и снова, скорее всего, уступят. Забросить толком не получается, а ещё и на вратарской позиции проблемы. Раньше они лучше выглядели. Конечно, оба клуба захотят выиграть любой ценой, но мне кажется, что сегодня успех будет на стороне хозяев льда», — сказал Кожевников.

«Трактор» — «Сибирь». Прогноз: Калинин и Пуустинен уйдут в тень, всё решат Сятери и Вилл Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч было забито больше четырёх голов.