«Зенит» — «Динамо»: прогноз Георгия Черданцева на матч 18-го тура чемпионата России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».
Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.20.
«Разочарован коэффициентом на П1. Я думал, что он будет выше, чем 1.57. Возможно, линия учитывает, что «Динамо» уступил «Ростову» 1:4. Но если посмотреть на результаты «Зенита», то было 5:1 с «Уралом», но это единственная победа за последнее время.
Тем не менее «Зенит» – фаворит этой игры. Может, шансы «Динамо» все же повыше. Но считаю, что хозяева должны добиться победы. Команде осталось играть два матча, все перелеты и перемещения закончены. «Зенит» уже больше недели в Петербурге. Временами он показывал неплохой футбол с «Боруссией». За ним свое поле.
Создалось такое впечатление, что после матча с «Лацио» петербургский клуб перестал думать о Лиге чемпионов и сосредоточил свое внимание именно на чемпионате России.
1.57 – маловато. Поэтому я бы усилил фактором забитых мячей. «Динамо» может остро действовать в атаке. Думаю, гости забьют. За П1 и ОЗ дается больше тройки. Поэтому предположу, что голы будут в обе стороны, но «Зенит» забьет больше. Надеюсь, игра не закончится со счетом 1:0».
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