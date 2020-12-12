«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: «МЮ» забьёт первым за 2.60.

«Есть такое мнение, что после вылета из Лиги чемпионов команде Сульшера ничего не остаётся, кроме как выиграть.



«Манчестер Сити» у букмекеров выглядит абсолютным фаворитом (несмотря на гостевой матч). Хотя это не совсем так. Несмотря на провал в Лиге чемпионов, МЮ укомплектован хорошими игроками, и произошедшее в матче с «Лейпцигом» — скорее несчастный случай, чем закономерность.



Конечно, стабильности «Юнайтед» не хватает, но на дерби будет соответствующий настрой. Трудно сказать, насколько футболисты поддерживают тренера и хотят дальше с ним работать. Но если это так, то «МЮ» вполне может этот матч выиграть. Возможно, есть смысл рисковать.



Конечно, «Сити» по результатам выглядит гораздо предпочтительнее, но в этом и весь фокус: вопрос мотивации хозяев поля будет играть здесь решающую роль.



И все же играть «П1» не решусь. Я возьму другой коэффициент: может, «МЮ» и проиграет, но по крайней мере должен забить первым».