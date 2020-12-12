«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 12-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«У «Виллы» в пяти последних матчах четыре поражения, но я бы не сказал, что у неё всё плохо. Три тура назад она разгромила на выезде «Арсенал» — 3:0, а затем с «Брайтоном» и «Вест Хэмом» ей, можно сказать, не повезло. Даже без травмированного Баркли она продолжает регулярно создавать остроту у чужих ворот.



«Вилла» одержала три значимые победы в этом сезоне, и все — в матчах с более классными соперниками: дома обыграла «Ливерпуль», на выезде — «Лестер» и «Арсенал». Думаю, и в дерби против «волков» им будет играть комфортно.



«Вулверхэмптон» по всем статьям был переигран «Ливерпулем». Впереди без травмированного Хименеса и невзрачного в этом сезоне Траоре всё было блекло, а в игре без мяча — на редкость неорганизованно.



Предположу всё же, что хотя бы на один гол «волки» здесь наиграют, но и гостям также позволят отличиться».