«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч 13-го тура РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.92.
«Хороший ожидается матч. Обеим командам нужно стремиться к победе, чтобы перед зимним перерывом держаться поближе к топ-2. Считаю, что «Краснодар» фаворит этого матча. Он смотрится интереснее «Локомотива» в последнее время. «Краснодар» позитивно сыграл в Лондоне. Пусть там «Челси» и не решал никаких задач. Но «Бавария» тоже ничего не решала.
Для «Локомотива» сезон заканчивается неудачно. Лига чемпионов – до свидания. Лига Европы – тоже. А мы с вами видели, что «Локомотив» своё внимание сосредоточил именно на Лиге чемпионов, провёл качественные матчи с «Атлетико» и «Баварией», пожертвовав домашним чемпионатом.
Поэтому теперь, когда все позади, сосредоточиться на оставшихся матчах РПЛ будет уже сложно. В играх чемпионата «Локомотив» вытаскивал очки с помощью VAR, судейских решений, но никак не качеством игры.
Поэтому я думаю, что в Краснодаре будет тяжело. Там допускаются болельщики, они будут поддерживать свою команду. В общем, 1.92 – это оправданный риск.
На мой взгляд, «Краснодар» в лучшей форме. Все основные игроки вернулись в строй. Считаю, у «быков» есть все шансы победить. Беру П1».
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