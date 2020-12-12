«Ротор» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Уфа».

Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 2.52.

«Думаю, здесь смело можно брать низ. Все-таки «Ротор» забил всего 7 мячей. Класса в нападении явно не хватает. Еще и Понсе дисквалифицирован. «Уфа» забила 14. Но надо посмотреть на то, что 7 из этих 14 пришлись всего на 2 встречи. 4 мяча забили «Тамбову», который сейчас в разобранном виде. С результативностью у уфимцев тоже проблемы. Но хотя бы прибавили в плане организации в последнее время — неплохой матч провели в Ростове.



Естественно, это матч за шесть очков. «Ротору» вообще нельзя проигрывать, и он будет предельно аккуратно действовать. «Уфа» в гостях тоже никуда лезть не станет, подождет ошибки соперника. Не знаю, откуда в таком матче могут взяться забитые мячи. Если кому-то удастся хотя бы один момент реализовать, то эта команда сделает все, чтобы удержать минимальный перевес.



Поэтому ставлю на «тотал меньше 1.5 мяча». Один гол — предел для такой игры».