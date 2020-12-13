«Фулхэм» – «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Фулхэм» – «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.
«Фулхэм» совершенно беспомощно смотрелся в матче с «Ман Сити», не создав ни одного голевого момента. Но матч с «Ливерпулем» будет иным, можно даже не сомневаться — на «Крейвен Коттедж» впервые в этом сезоне появятся болельщики. Даже 2000 человек должны мотивировать команду Паркера.
Мерсисайдцы после Лиги чемпионов могут столкнуться с определенными трудностями, хоть и не играли там составом. Не думаю, что для «Ливерпуля» матч будет легкий, «Фулхэм» как минимум поборется. Но в победу красных вроде 2:1 мне вполне верится. Поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2.5 + «ОЗ».
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