Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

С 11 по 13 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований



12 декабря

16:45 — гонка преследования, мужчины.



13 декабря

13:45 — гонка преследования, женщины.

16:00 — эстафета, мужчины.



На этапе в Хохфильцене к сборной России присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили. Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, тест которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.



В женскую команду вернулась Татьяна Акимова, но она на третьем этапе стартовать не будет.