Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

С 11 по 13 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
12 декабря
16:45 — гонка преследования, мужчины.
13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.
На этапе в Хохфильцене к сборной России присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили. Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, тест которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.
В женскую команду вернулась Татьяна Акимова, но она на третьем этапе стартовать не будет.
- 12 декабря 2020
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