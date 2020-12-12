«Ротор» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ в Волгограде

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Ротор» — «Уфа», который состоится 12 декабря в Волгограде.

Ставка: победа «Уфы» за 2.44, тотал меньше 1.5 мяча за 2.45.

«Сейчас «Уфа» находится на подъёме и имеет хороший шанс оторваться от зоны вылета, которую покинула в прошлом туре. Две победы подряд, пять забитых мячей и ни одного пропущенного. Дела налаживаются. А вот «Ротору» уступать никак нельзя, хозяева тоже постараются играть на победу. Но подопечные Рахимова сейчас выглядят предпочтительнее, поэтому отдаю им преимущество, хотя большого количества голов не жду. Вполне возможно, что дело ограничится одним результативным ударом».