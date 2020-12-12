«Эвертон» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч 12-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Челси».
Ставка: ничья за 4.03.
«Ириски» достаточно бодро стартовали, однако полностью провалили последнюю часть чемпионата и за пять матчей смогли одержать только одну викторию — 3:2 против «Фулхэма». В итоге из лидирующей пятерки они были отброшены в середину с 17 очками.
По моему мнению, ливерпульцы постараются прервать неудачную серию на своем поле. Здесь они демонстрируют классную игру, а в начале чемпионата вовсе удивили меня. Думаю, сегодня они выложатся по полной.
«Аристократы» сейчас выступает хорошо и располагается в тройке сильнейших, практически не отставая от лидеров чемпионата. Недавно получилось обыграть «Лидс» со счетом 3:1. В Лиге чемпионов лондонцы разделили очки с «Краснодаром» (1:1), однако все равно легко прошли дальше.
На мой взгляд, гости подойдут крайне уставшими к этому поединку, но все равно они находятся слишком в хорошей форме и проигрывать не намерены. Остановить полностью ливерпульцев будет сложно, а ничья выглядит вполне логичным вариантом для ставки".
- 12 декабря 2020
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