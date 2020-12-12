«Унион» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч 11-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Унион» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.81.

«Сразу после матча в Лиге чемпионов для «Баварии» выездная игра в Бундеслиге. Мне кажется, что возможности «Униона» сильно ограничены по сравнению с классом футболистов «Баварии». Не сказать, что много сил мюнхенцы потратили в игре с «Локомотивом». Конечно, рекордсмен немецкий должен такие матчи выигрывать.



Для «Баварии» нет других целей — только первое место. Нужно продолжать ковать свое лидерство. «Унион», думаю, и сам прекрасно все понимает. Показать здесь возможности игроков для них будет проще. Больше будет аудитория по сравнению с обычными встречами. А вот о результате здесь всерьез задумываться не приходится.



Предложу ставку на «Баварию» с форой (-1.5) мяча и коэффициентом 1.81. Это, наверное, лучший вариант из тех, что имеются».