«Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13.12.2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Автомобилист».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.14.
«Как и предполагалось, матч с московским «Динамо» дал ответ на вопрос о перспективах «Магнитки», и перспективы эти выглядят вполне пристойными. Чего не скажешь об «Автомобилисте», который получил «минус 5» в Санкт-Петербурге, утёрся и теперь имеет действующую серию из десяти поражений. Сергей Николаев, известный в народе как Сеич, в таких случаях говорил, что главному тренеру пора носить брюки ширинкой назад. Причём после «Магнитки» у «Автомобилиста» будет «Трактор», который даже в нынешнем, не совсем адекватном, состоянии выглядит для екатеринбуржцев неберущимся барьером. А после «Трактора» ещё будет «Салават», и лишь потом придут «нефтехимики» и «амуры», но как бы к тому времени Дацюку и Ко вообще не забыть, каково это — выигрывать.
Таким образом, мы имеем матч, где команда, у которой теперь всё достаточно прилично, принимает команду, у которой ничего приличного уже не осталось. Причём матч пройдёт на площадке фаворита, что делает положение аутсайдера ещё более незавидным, если, конечно, в положении «Автомобилиста» что-то может быть ещё хуже.
На всё это безобразие снизу с доброй улыбкой наблюдают нижегородцы, и чем дальше идёт дело, тем они всё меньше ниже. Притом что сами проигрывают через раз, но «автомобилистов» уже практически догнали. И вот наступает тот волнительный момент, когда свердловский клуб с его могучим бюджетом вступит в непосредственную борьбу за место в зоне плей-офф.
Как думаете, что будет с таким «Автомобилистом» в Магнитогорске? Я думаю, настукают ему по головеньке, наваляют полную кучу и скажут, что так и было. То есть «Магнитка» победит, сделает это достаточно спокойно и уверенно. Общее число заброшенных шайб никого не ошеломит, будет их немного, но при этом хозяева забросят на пару-тройку шайб больше».
- 13 декабря 2020
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