«Тамбов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Рубин».
Ставка: победа «Тамбова» с форой (+2) за 2.06.
«История с этим матчем понятна: «Тамбов» снова будет играть не в лучшем составе — кто-то продолжит бойкотировать, кто-то, кто выходил против «Спартака», сыграет. Ещё раз скажу, что люди тут уже за своё имя выходят играть, за свое будущее, причём, скорее всего, не в этом клубе. В матче со «Спартаком» «Тамбов», честно говоря, выглядел неплохо: не боялся, моменты были, молодёжь неплохо себя проявила. Развалились, по сути, в конце, когда не хватило сил.
«Рубин» после поражения обязан побеждать в таком матче. Однозначно. Хвича должен быть лучше готов. В игре с «Локомотивом» он выходил, будучи готовым процентов на сорок. В целом состав «Рубина», конечно, на голову сильнее — тут вопросов быть не может.
Уверен, что «Рубин» решит свои задачи. Его не должны касаться проблемы соперника. Но легко не будет — «Тамбов» побьётся на подмороженном поле. Ребята хотят показать себя, чтобы получить контракты в других клубах. Скорее всего, «Рубин» выиграет, но разгрома не будет. Возьму «Тамбов» с форой (+2)».
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