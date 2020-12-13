«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура РПЛ 13.12.2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.

«Насколько я вижу и слышу, обе команды хотят играть в еврокубках. У «Ростова» в этом году совсем не получилось. Все мы наблюдали это печальное зрелище. И честно скажу, что я не знаю, чего от ростовчан ждать в чемпионате. Качественный матч с «Динамо» сменяется абсолютно никаким с «Уфой». Команда — загадка. У «Ахмата» тоже задача эта не выполняется раз за разом.



«Ахмат» мне представляется домашней командой. Да, пытается что-то в гостях навязать, где-то отбиться, где-то даже высоко встретить соперника, но позитивные результаты приходят практически только дома. Возьмите последний матч в «Сочи»: Мевля привёз пенальти, но Бериша не забил, а в остальном сочинцы были гораздо интереснее — «Ахмат» не созидал. Дома грозненцы выглядит на порядок сильнее, и там это серьёзная угроза для всех.



Не рискну брать чистую победу грозненцев. Умеют ростовчане в гостях строить слаженную оборону.



Думаю, голов будет мало. Когда становится холоднее, показывать качественный футбол в атаке и забивать становится всё труднее. Кроме того, тут соперники примерно одного уровня. Больше будут мешать друг другу. Мой вариант — «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».