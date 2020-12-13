«Болонья» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 11-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 11-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Болонья» — «Рома».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

«Болонья» — «Рома» — матч очень интересный, потому что потенциально выглядит как игра, в которой будет достаточное количество голов.



«Болонья» находится на 10-м месте, то есть начало сезона выдалось очень неплохое. «Рома» тоже хорошо начала и даже какое-то время располагалась в первой четвёрке, но в последнее время результаты у неё нестабильны. Порой случаются просто провалы, как, например, в матче с «Наполи», когда счет был 0:4. В прошлом туре Лиги Европы «Рома» — неожиданно для всех — уступила софийскому ЦСКА на выезде, хотя уже до этого оформила выход в следующий этап. Особенных вопросов здесь не было — можно было ротировать состав и не особо заморачиваться тренерскому штабу римлян по поводу результата.



В чемпионате Италии — всё наоборот: заморочиться по поводу результата надо, потому что необходимо возвращаться в победное, стабильное и результативное русло. Мне кажется, что вернуться получится. Необязательно, что «Рома» победит, но матч должен получиться результативным. В игре «Болонья» — «Рома» я готов поставить на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5. Вот такой у меня прогноз».