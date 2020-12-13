«Милан» — «Парма»: прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Парма».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Россонери великолепны. Чистое первое место с внушительным отрывом. Конкуренты идут по графику «два очка за игру», а подопечные Стефано Пиоли в 10 поединках накопили 26 баллов. Беспроигрышная серия в итальянской Серии А составляет 22 матча — 17 побед и пять ничьих. Предыдущее поражение состоялось ещё до пандемии, в марте. И самое удивительное — с начала сезона чемпионата Италии миланцы неизменно забивают как минимум два мяча.



Тут надо бы сказать, что они вот уже три недели обходятся без Златана Ибрагимовича, у которого проблемы с мышцами. Могучий швед вот-вот вернётся в строй, однако пока команда справляется выше всяких похвал. В Лиге Европы тоже полный порядок — в среду дожали в Чехии «Спарту» (1:0) и вышли в плей-офф с первого места.



Разумеется, играли даже не полуторным, а вторым составом. То есть проблем со свежестью быть не должно, лидеры сэкономили силы. А вот «Парма» при вполне неплохом составе и качестве футбола никак не может отдалиться от зоны вылета. 10 очков, 16-я строчка в чемпионате Италии.



Слишком много мирных исходов. Целых четыре в шести последних поединках. А ещё поражение от «Ромы» (0:3) и натужная победа над «Дженоа» (2:1). Шансы «Милана» действительно выше, тем более на своём поле. В то же время перекос в линии большой, а лезть в огромные форы опасно.



«Парма» при всех своих проблемах в шести последних играх уступила лишь однажды, да и в прошлом сезоне доставила россонери неудобства. Пожалуй, логичнее остановиться на классической ставке «обе забьют» за 1.85. Она доезжала в девяти из десяти предыдущих очных встреч.



«Крестоносцы» не блещут при игре первым номером, а вот на контратаках они хороши. «Милан» заберёт территорию и будет давить, гости станут караулить потери и неаккуратные передачи. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют, на неё дают 2.03. Что-то вроде 2:1 или 1:1 тут вполне вероятно.