«Милан» — «Парма». Прогноз: Жервиньо, Эрнани и Бруну Алвеш дадут бой лидеру Серии А

13 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Парма». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Серии А «Милан» — «Парма» 13 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Парма» (13.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в итальянской Серии А стартовал 11-й тур.

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Всё самое интересное случится в выходные. На воскресенье, 13 декабря, запланированы пять поединков. Наиболее поздний стартует в 22:45 мск. «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Пармой». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают разные задачи.



Россонери великолепны. Чистое первое место с внушительным отрывом. Конкуренты идут по графику «два очка за игру», а подопечные Стефано Пиоли в 10 поединках накопили 26 баллов. Беспроигрышная серия в итальянской Серии А составляет 22 матча — 17 побед и пять ничьих. Предыдущее поражение состоялось ещё до пандемии, в марте.



Сейчас они идут на серии из трёх побед, причём назвать уровень оппозиции скромным точно не получится. Досталось «Наполи» (3:1), «Фиорентине» (2:0) и «Сампдории» (2:1). И самое удивительное — с начала сезона чемпионата Италии миланцы неизменно забивают как минимум два мяча. Потрясающая стабильность.

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Тут надо бы сказать, что они вот уже три недели обходятся без Златана Ибрагимовича, у которого проблемы с мышцами. Могучий швед вот-вот вернётся в строй, однако пока команда справляется выше всяких похвал. В Лиге Европы тоже полный порядок — в среду дожали в Чехии «Спарту» (1:0) и вышли в плей-офф с первого места.



Разумеется, играли даже не полуторным, а вторым составом. То есть проблем со свежестью быть не должно, лидеры сэкономили силы. А вот «Парма» при вполне неплохом составе и качестве футбола никак не может отдалиться от зоны вылета. 10 очков, 16-я строчка в чемпионате Италии.



Слишком много мирных исходов. Целых четыре в шести последних поединках. А ещё поражение от «Ромы» (0:3) и натужная победа над «Дженоа» (2:1). Шансы «Милана» действительно выше, тем более на своём поле. В то же время перекос в линии большой, а лезть в огромные форы опасно.

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«Парма» при всех своих проблемах в шести последних играх уступила лишь однажды, да и в прошлом сезоне доставила россонери неудобства. Пожалуй, логичнее остановиться на классической ставке «обе забьют» за 1.85. Она доезжала в девяти из десяти предыдущих очных встреч.



«Крестоносцы» не блещут при игре первым номером, а вот на контратаках они хороши. «Милан» заберёт территорию и будет давить, гости станут караулить потери и неаккуратные передачи. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют, на неё дают 2.03. Что-то вроде 2:1 или 1:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Парма» 13 декабря 2020 года

«Милан», конечно, мощнее, да и в Лиге Европы в четверг играл вторым составом. То есть проблем со свежестью быть не должно. В то же время букмекеры сильно занижают коэффициент на хозяев, а ведь «Парма» в шести предыдущих турах потерпела лишь одно поражение. Возьмём «обе забьют» за 1.85, ставка доезжала в девяти из десяти последних очных встреч.



Ставка: обе забьют за 1.85.