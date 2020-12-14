«Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76.

В воскресенье эти команды пересеклись в Казани, теперь хозяевами льда будут финны. Но только условно: по решению КХЛ играть снова предстоит на «Татнефть-Арене». Поединок переносился из-за ухода «шутов» на карантин.



Лишние перелёты никому не нужны. В состав сборной Финляндии на Кубок Первого канала попали четыре хоккеиста «Йокерита» (ещё двое вошли в заявку Швеции), лишний раз пересекать границу за пару дней до старта турнира смысла нет. У «Ак Барса» ситуация похожа — три человека вызваны в сборную России.

Раньше «Ак Барс» часто испытывал проблемы с этим соперником, но после назначения Дмитрия Квартальнова пошло веселее. В прошлом сезоне забрали оба матча, да ещё и при солидной результативности. На выезде оформили разгром (5:2), в родных стенах дошли до овертайма (4:3 ОТ), хотя имели внушительное преимущество.

Ну и накануне образцово-показательно «задушили» иностранных гостей: быстро забросили две шайбы, а играть по счёту «барсы» умеют выше всяких похвал. Особых моментов у соперника не было, в меньшинстве выстояли, в нужный момент подтащил Адам Рейдеборн (4:1).

«Джокеры» любят пространство и хороши на скорости, вот только разогнаться в Татарстане им никто не даст. А физическая подготовка у подопечных Дмитрия Квартальнова в полнейшем порядке, неслучайно они крайне редко проигрывают третьи периоды.



Потому основные надежды связаны с большинством и индивидуальными ошибками хозяев. Если их не случится, фаворит наверняка добудет дежурную победу и отправится на паузу в хорошем настроении. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76 и П2 + обе забьют за 2.26. Логика простая: два матча без голов финны проводят крайне редко, но в защите накануне они слишком многое позволяли сопернику. Ждём тут чего-то в духе 3:2 или 4:2 в пользу казанцев.