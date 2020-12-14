«Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Йокерит» и «Ак Барс».



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.27.



«Надо сказать, что «Ак Барс» сейчас находится в отличном тонусе и лишь на три очка отстаёт от ЦСКА в гонке за первое место в лиге. Казанский клуб выдал серию из четырёх побед – «Нефтехимик» в гостях (6:1), а дома – «Автомобилист» (2:0), «Металлург» (3:0), минское «Динамо» (7:2).



Да, мы видели, что «Ак Барс» плохо играет против таких системных команд, как «Авангард», где делают жёсткий акцент на оборону (два раза по 0:3, матчи как под копирку). Но если убрать «ястребов» за скобки, потому что «Йокерит» сзади хорош, но не настолько системен, то победная серия «Ак Барса» составит вообще 10 матчей.



Что важно отметить, «Ак Барс» и «Йокерит» играют спаренные матчи. И оба они состоятся в Казани. Сейчас мы говорим о второй игре. Учтите, что обе команды будут на фоне усталости.



Я бы в этом матче взял кэф 2.27 на то, что в основное время будет тотал меньше 4.5. Не стал бы гадать на победителя, потому что «Йокерит» тоже крепок и могут быть разные обстоятельства. Но много шайб я бы тут не ждал», — сказал Лысенков.

«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз: самый удивительный гостевой матч Квартальнова в сезоне КХЛ Команды сыграют во второй раз за два дня. Снова в Казани, но формально хозяевами будут финны.