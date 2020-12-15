«Кузбасс» — «Модена»: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольной Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч волейбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Кузбасс» — «Модена».



Ставка: меньше 180 очков в матче за 2.08.



«Кемеровский «Кузбасс» готовится провести первый свой матч в нынешней Лиге чемпионов. В соперниках будет итальянская «Модена». Вообще соперники из Италии для нас всегда очень непростые, тем более в Лиге чемпионов.



В «Модене» сейчас не суперсостав, но есть несколько крепких ребят. Связующий сборной США, Мика Кристенсон, который является одним из самых талантливых пасующих. Есть сербы Ковачевич и Петрич. Есть итальянские звёзды, Веттори, которому уже много лет, но он продолжает выступать. Состав в целом сбалансированный, есть игроки моложе, есть опытней.



Мне кажется, что всё это очень напоминает кемеровскую команду, где есть игрок Иван Зайцев, который будет играть против итальянской команды, хотя сам выступает за итальянскую сборную.



Наверное, «Кузбасс» выглядит фаворитом в этом матче, плюс «Модена» в последнее время показывает не очень хороший волейбол. Была даже серия из четырёх поражений. Потом была победа над не самым сильным соперником. Наверное, кемеровчане выглядят фаворитами, но мне кажется, что матч не должен затянуться. Я же не готов предположить, кто может стать победителем. Мы лишь будем узнавать, что такое «Модена», именно по игре с «Кузбассом».



В этом поединке я поставлю на то, что будет набрано меньше 179.5 очков», — сказал Аксенов.