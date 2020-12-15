Швеция — Россия, 17 декабря 2020, прогнозы и ставки на матч Кубка Первого канала
17 декабря 2020 года сборная России сыграет со Швецией в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 1.85. Сделать ставку на шведскую команду в основное время можно с коэффициентом 3.50. На ничейный исход предлагают ставки за 4.40.
Поставить на победу России с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.52. На Швецию принимают ставки за 2.55.
После первого этапа Евротура Россия лидирует, выиграв все 3 поединка и набрав 8 очков. У шведской команды одно очко и нет побед.
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