«Зенит» — «Спартак»: беспроигрышное пари 1000 рублей к суперматчу РПЛ!
Сегодня, 16 декабря, «Зенит» и «Спартак» встретятся в матче 19-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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