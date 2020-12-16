Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Спартак»: беспроигрышное пари 1000 рублей к суперматчу РПЛ!

«Зенит» — «Спартак»: беспроигрышное пари 1000 рублей к суперматчу РПЛ!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 16 декабря, «Зенит» и «Спартак» встретятся в матче 19-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Забери свой бонус в три простых шага.

1. Скачай приложение «Фонбет» или зарегистрируйся на сайте компании с промокодом RPL.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи 1000 рублей к решающему матчу Лиги Европы для ЦСКА.

Регистрируйся в «Фонбет» и получай бонус 1000 рублей!

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020