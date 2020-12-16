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«Интер» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А 16 декабря

«Интер» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А 16 декабря
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.62.

«В матче чемпионата Италии нас ждёт встреча «Интера» и «Наполи». Это один из центральных матчей тура. Оба клуба идут на первых строчках в таблице. «Интер» расположился на втором месте, а «Наполи» — на третьем.

В этом сезоне «Интер» не особо блещет. По крайней мере того футбола, что мы видели в исполнении миланцев в прошлом сезоне, сейчас часто нет. Конечно, команда Конте начала показывать результат в чемпионате Италии. Там она перестала терять очки и поднялась на второе место, победив в четырёх турах подряд.

Однако совсем плохо показал себя «Интер» в Лиге чемпионов. Там он занял последнее место в группе, уступив «Шахтёру» и «Боруссии» М, которые, на первый взгляд, казались аутсайдерами в их квартете. Однако подопечные Конте потеряли в ЛЧ слишком много очков и не сумели, как «Реал», в последних турах выправить ситуацию.

Но набор футболистов у «Интера» очень приличный. Да и тренер, как известно, может правильно настроить свою команду. По крайней мере, в большинстве случаях. Это всё позволяет миланцам ещё бороться за лидерство в Серии А. Поэтому в игре с «Наполи» «Интер» обязательно будет стараться брать три очка.

Неаполитанцам в этом матче будет очень тяжело. Они ещё и играют на выезде. Но «Наполи» сейчас выглядит намного лучше своего соперника. У него время от времени бывают проблемы, но в основном команда Гаттузо добивается хороших результатов.

«Наполи» также выступал в еврокубках. Но ему было полегче, ведь клуб играл в Лиге Европы. Хотя группа у неаполитанцев была не проходная. До последнего тура было неясно, кто всё-таки выйдет в плей-офф. Но «Наполи» смог не потерять важные баллы и занял первое место в их квартете.

Играют неаполитанцы весело и ни в чём они, по-моему, не уступают «Интеру» — ни набором игроков, ни показываемым футболом. Так что «Наполи», на мой взгляд, сейчас лучше миланского клуба. Однако «Интер» может собраться. Он немного подкопил силы и эмоции после неудачи в групповом этапе ЛЧ.

Матч будет равным. Скорее всего, эти команды сыграют вничью», — сказал Калиниченко.

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