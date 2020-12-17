Финляндия – Чехия: ставка Бориса Миронова на игру Евротура

Известный тренер Борис Миронов дал прогноз на матч Кубка Первого канала Финляндия – Чехия.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 2.08.



«Кубок Первого канала откроется матчем национальных сборных Финляндии и Чехии. Давние противники, которые проповедуют разный стиль игры. Слышал, что дневные встречи будут проходить без болельщиков. К этому нужно отнестись с пониманием, ведь здоровье спортсменов и зрителей сейчас на первом месте.



Финны собрали «сборную солянку» из игроков европейских лиг и чемпионата КХЛ. Голкипер Олкинуора хорошо зарекомендовал себя в «Адмирале» и Магнитогорске, составляет достойную конкуренцию нашему ветерану Кошечкину. Среди защитников выделю игроков «Авангарда» Каски и Покку. Один прекрасно подключается к атакам, другой здорово играет в обороне, разрушает атаки, блокирует много бросков со стороны противников. Есть в обойме динамовец Хиетанен, который должен помочь в большинстве. В атаке у финнов ярко выделяется Лехтеря, один из лучших бомбардиров КХЛ, который классно играет в «Спартаке». Удивлён, что не приехали ребята из «Салавата Юлаева» Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен. Очень хотелось посмотреть на них на международном уровне.



Сборную Чехии представят несколько сильных ребят из КХЛ. Вратари Грубец и Вилл получают много доверия от тренеров в «Авангарде» и «Тракторе». Есть два интересных игрока из «Спартака» Радил и Ганзл. Седлак из Челябинска. Ну а особняком стоит мощный Яшкин, способный не только продавливать оборону за счёт своих габаритов, но и забивать шайбы. С голевым чутьём и реализацией у него всё в порядке.



Финны известны на весь мир своей системностью, умеют выжидать и моментально наказывать противников заброшенными шайбами. На Кубке Первого канала у Финляндии будет уже не та сборная, которую мы видели на Кубке Карьяла. Состав они собрали хороший, для решения серьёзных задач.



У чехов, наоборот, была очень хорошая команда на Кубке Карьяла. Правда, сейчас я не увидел в составе несколько ребят, которые проявили себя на финском этапе Еврохоккейтура. Чехи любят играть в вязкий хоккей, любят побороться, потолкаться, забросить «грязную» шайбу.



Если говорить по именам, то сборная Финляндии выглядит более сбалансированной в обороне и атаке. У Чехии есть козырь — Яшкин. Если финнам удастся его остановить, то у сборной Финляндии хорошие шансы на победу», — сказал Миронов.