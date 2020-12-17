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«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: ТМ 2 за 2.39.

«У «Рубина» перед этим матчем большие проблемы с составом, к сожалению. Каким-то образом умудрились получить лишние жёлтые карточки лидеры атаки казанского клуба — Хвича и Деспотович. Это, конечно, надо было умудриться получить карточки в игре с «Тамбовом». Теперь Слуцкому надо будет что-то придумывать, искать варианты в атаке. Роль этих игроков просто ключевая.

«Ахмат» обычно дома играет агрессивно, старается прессинговать. Но здесь «Рубин» наверняка просто не будет давать свободных зон. От обороны сыграют казанцы, учитывая большие кадровые проблемы в нападении. Нужно будет насытить зоны возле своей штрафной и искать моменты, чтобы выбежать в контратаку. По крайней мере, мне так видится футбол в исполнении «Рубина» в этой встрече. В принципе, «Ростов» недавно показал, что такая игра может быть эффективна в Грозном.

Голов в такой ситуации много ждать не приходится, поэтому поставлю на «тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.

«Ахмат» — «Рубин». Прогноз: Слуцкому нечего делать в Грозном без Хвичи и Деспотовича
В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей.
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