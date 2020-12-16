«Ахмат» — «Рубин». Прогноз: Слуцкому нечего делать в Грозном без Хвичи и Деспотовича

17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Рубин» 17 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (17.12.2020)

Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На четверг, 17 декабря, запланированы четыре матча.

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Два из них стартуют в 20:00 мск. В Грозном «Ахмат» примет «Рубин». Это битва прямых конкурентов, которые занимают соседние места в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы набрали 27 очков и располагаются на девятой строчке. У грозненцев на два балла меньше, 10-я позиция.



Ещё месяц назад подопечные Андрея Талалаева штурмовали зону еврокубков. Дальше наступил спад — два очка в четырёх поединках. 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Локомотивом» вопросов не вызывают — смотрелись не хуже именитых соперников, хотя с действующим чемпионом зацепиться помогла результативная ошибка Сергея Карасёва.



Дальше вернулись старые проблемы с поражениями в равных матчах. Получили 0:2 в Сочи, хотя имели всё необходимое для набора очков. Хорошо начали, но на 17-й минуте Бернард Бериша не реализовал пенальти. После этого гости скисли и получили два гола с близкого расстояния.

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Наконец, в воскресенье дома уступили «Ростову» (0:1). Имели небольшое преимущество, дончане за 90 минут создали лишь несколько полумоментов со стандартов. Этого хватило — хитрый навес-удар с острого угла Романа Тугарева влетел в сетку после неуверенных действий Гиорги Шелии. Отыграться не успели.



«Рубин» ближе к концу первой части сезона тоже сдал, голы даются с колоссальным трудом. С начала ноября выходили на поле шесть раз, забили всего три мяча. С ЦСКА и «Тамбовом» этого хватило для победы, с «Локомотивом» (1:3) подвели Иван Игнатьев и Никита Медведев. Нападающий схватил удаление на ровном месте, вратарь дважды ошибся на выходе.



Повлияла международная пауза, после которой сразу несколько футболистов основы уселись на карантин. Хвича Кварацхелия, например, только в воскресенье снова вышел с первых минут. И смотрелся хуже привычного. Тут, правда, нужно сделать поправку на качество газона — показывать хороший футбол на нём было сложно.

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Главное, что казанцы добыли победу в Саранске. Создали совсем немного, но у вышедших без целого ряда исполнителей основы «волков» моментов вообще не было. Тем удивительнее, что букмекеры дают на классический тотал меньше 2.5 мяча крепкий коэффициент 1.78. На наш взгляд, предложение отличное.



Про низкую результативность подопечных Леонида Слуцкого в последние полтора месяца уже сказано. А из шести предыдущих игр с участием «Ахмата» лишь одна выдалась верховой. Статистика очных встреч также говорит в пользу скромной результативности — в пяти предыдущих случаях забивалось строго по одному-два мяча. Не больше и не меньше.



Варианты посмелее — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.25 и «гости не забьют» за 2.60. Ждём тут чего-то вроде 1:0 или 0:0. Обе команды эпизодами действуют симпатично, но стабильности им определённо не хватает. Шансы хозяев выше из-за своего поля и дисквалификаций двух ключевых футболистов — Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича, которые перебрали жёлтых карточек. Без них созидание «Рубина» рискует заглохнуть окончательно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» 17 декабря 2020 года

«Рубин» в шести последних матчах забил всего три мяча, а теперь ещё и потерял Хвичу с Деспотовичем из-за перебора карточек. «Ахмат» не побеждает уже четыре тура. Напрашивается классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.78. В пяти предыдущих очных встречах эта ставка доезжала.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.