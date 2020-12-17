«Рома» — «Торино»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Торино».



Ставка: победа «Ромы» и минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Рома» — одна из самых играющих и зрелищных команд Италии в этом сезоне. Римляне здорово атакуют позиционно и создают большое количество моментов почти в каждом матче. По результативности это четвёртая команда Серии А на данный момент (24 гола после 11 туров).



«Торино» идёт в зоне вылета, команда Марко Джампаоло на выходных снова проиграла (дома «Удинезе» 2:3). В обороне у туринцев всё плохо: 27 пропущенных мячей — худший показатель Серии А. Пытаясь решить проблемы в защите, Джампаоло поменял схему, и теперь «Торино» играет с тремя центральными защитниками, но толку пока мало.



Учитывая силу «Ромы» в атаке и проблемы «Торино» в защите, я возьму ставку «победа «Ромы» и тотал голов в матче больше 2.5» за 1.70», — сказал Керимов.

«Рома» — «Торино». Прогноз: Мхитарян, Джеко и Смоллинг не отпустят «Ювентус» с «Наполи» Римляне в воскресенье отгрузили пять мячей «Болонье» и постараются развить успех.